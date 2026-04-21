Зеленський та Мерц обговорили наступні кроки для просування України в ЄС

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріхом Мерцом кроки, необхідні для просування України до членства у Європейському Союзі.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський подякував Мерцу за сильну підтримку України та нещодавні домовленості між країнами.

"Обговорили й деякі питання міжнародного порядку денного та кроки, необхідні для просування України до членства у Європейському Союзі", – поділився український президент.

Також Зеленський та Мерц визначили актуальні пріоритети в роботі як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонньому форматі з партнерами.

"Готуємося до зустрічей і перемовин цього тижня", – додав він.

ЗМІ писали, що Франція та Німеччина пропонують надати Україні "символічні" пільги на етапі вступу до ЄС, які виключають доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу до набуття повноцінного членства.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до ЄС.