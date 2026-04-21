Качка: заради швидкого вступу в ЄС Україна готова відкласти доступ до деяких його пільг

Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка в інтерв'ю Bloomberg.

Зокрема, за словами Качки, Україна готова на кілька років відкласти отримання субсидій у рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP), щоб розвіяти побоювання щодо однієї з найбільших і найбільш політично чутливих програм Євросоюзу.

"Це було відомо з самого початку, ми зафіксували це і в наших документах. Зацікавленість у вступі до ЄС веде до усвідомлення з нашого боку, що ми не можемо чекати роками, щоб узгодити всі умови приєднання до CAP. Ми з самого початку пропонуємо, що ми можемо приєднатися до CAP пізніше, може, у наступний бюджетний період, а не той, що обговорюється зараз", – зазначив Качка.

"Такий підхід можливий, але давайте обговоримо умови", – сказав він.

Україна вже мала суперечки з країнами ЄС, зокрема з Польщею, через пом’якшення блоком торговельних обмежень щодо сільськогосподарського експорту Києва. Якщо Україна приєднається до ЄС, вона також отримає право на значні пільги в рамках CAP, що ще більше ускладнить одне з найбільш суперечливих питань під час переговорів щодо бюджету ЄС.

Качка наголосив, що Україна готова швидко виконати вимоги ЄС і прагне підписати договір про вступ вже наступного року, залежно від прогресу.

За його словами, після цього країнам-членам знадобиться ще кілька років, щоб ратифікувати членство України.

Раніше стало відомо, що Франція та Німеччина пропонують надати Україні "символічні" пільги на етапі вступу до ЄС, які виключають доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу до набуття повноцінного членства.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.