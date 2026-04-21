Зеленский и Мерц обсудили дальнейшие шаги по продвижению Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском союзе.

Об этом он написал в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Мерца за решительную поддержку Украины и недавние договоренности между странами.

"Обсудили также некоторые вопросы международной повестки дня и шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе", – поделился украинский президент.

Также Зеленский и Мерц определили актуальные приоритеты в работе как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате с партнерами.

"Готовимся к встречам и переговорам на этой неделе", – добавил он.

СМИ писали, что Франция и Германия предлагают предоставить Украине "символические" льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до получения полноценного членства.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина готова отложить получение некоторых льгот от Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС.