Президент Угорщини призначив дату засідання парламенту, де Мадяр стане прем’єром

Президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив дату установчого засідання нового парламенту, коли оберуть і прем’єр-міністра.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

"Я скликав установче засідання Національних зборів на 9 травня 2026 року о 10-й годині", – написав він.

Раніше майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрівся з представниками партій, що пройшли до парламенту, та домовився з ними про дату затвердження нового уряду.

Учасники зустрічі погодилися, що установче засідання Національної асамблеї відбудеться 9 травня, і того ж дня буде обрано прем'єр-міністра. Згідно з конституцією Угорщини, обов’язок скликати перше засідання парламенту належить президенту країни.

Як відомо, за підсумками парламентських виборів в Угорщині опозиційна "Тиса" отримує у конституційну більшість і буде мати 141 мандат.

Читайте також, що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.