В Угорщині партії домовились, коли Мадяр може стати прем'єр-міністром

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрівся з представниками партій, що пройшли до парламенту, та домовився з ними про дату затвердження нового уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.

На консультаціях були присутні представники "Тиси", "Фідес", Християнсько-демократичної народної партії та Mi Hazánk ("Наша Батьківщина"). Прем’єр-міністра Віктора Орбана на зустрічі не було, а партію представляв керівник його апарату Гергей Гуяш.

Учасники зустрічі погодилися, що установче засідання Національної асамблеї відбудеться 9 травня, і того ж дня буде обрано прем'єр-міністра. Згідно з конституцією Угорщини, обов’язок скликати перше засідання парламенту належить президенту країни.

На консультаціях представники також домовилися, що опозиція матиме більше посад віцепрезидентів в парламенті, ніж було раніше – по одному від кожної партії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму першому після поразки на виборах інтерв’ю заявив, що визнає свою повну відповідальність за результат, який перевів його партію "Фідес" в опозицію.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині 12 квітня прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Днями президент Угорщини Тамаш Шуйок повідомив лідеру партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах, Петеру Мадяру, що доручить йому сформувати новий уряд.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.