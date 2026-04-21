Президент Венгрии назначил дату заседания парламента, на котором Мадяр станет премьером

Президент Венгрии Тамаш Шуйок назначил дату учредительного заседания нового парламента, на котором будет избран премьер-министр.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

"Я созвал учредительное заседание Национального собрания на 9 мая 2026 года в 10 часов", – написал он.

Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр встретился с представителями партий, прошедших в парламент, и договорился с ними о дате утверждения нового правительства.

Участники встречи согласились, что учредительное заседание Национальной ассамблеи состоится 9 мая, и в тот же день будет избран премьер-министр. Согласно конституции Венгрии, обязанность созвать первое заседание парламента возлагается на президента страны.

Как известно, по итогам парламентских выборов в Венгрии оппозиционная "Тиса" получает конституционное большинство и будет иметь 141 мандат.

