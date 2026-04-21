Естонія вимагає від РФ відновити знесений пам’ятник жертвам радянських репресій

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна засудив закриття Росією меморіалу жертвам радянських репресій у Томську і демонтаж пам’ятника загиблим естонцям.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, закриття Росією меморіалу жертвам радянських репресій у Томську та демонтаж "Каменю скорботи" є свідомою спробою стерти історію та змусити замовкнути мільйони жертв репресій.

Він наголосив, що пам’ять не можна знищити.

"Цей вчинок є образою для естонців та всіх, хто постраждав від радянського терору. Спотворення історії та демонтаж меморіалів не змінять минулого – це лише викриває зневагу Кремля до правди та людської гідності", – написав Тсахкна.

"Естонія вимагає поновлення роботи меморіального комплексу та відновлення пам’ятників", – наголосив він.

