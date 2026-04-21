Эстония требует от РФ восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна осудил закрытие Россией мемориала жертвам советских репрессий в Томске и демонтаж памятника погибшим эстонцам.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По словам министра, закрытие Россией мемориала жертвам советских репрессий в Томске и демонтаж "Камня скорби" является сознательной попыткой стереть историю и заставить замолчать миллионы жертв репрессий.

Он подчеркнул, что память нельзя уничтожить.

"Этот поступок является оскорблением для эстонцев и всех, кто пострадал от советского террора. Искажение истории и демонтаж мемориалов не изменят прошлого – это лишь обнажает пренебрежение Кремля к правде и человеческому достоинству", – написал Цахкна.

"Эстония требует возобновления работы мемориального комплекса и восстановления памятников", – подчеркнул он.

