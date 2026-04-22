Шведське місто закрило близько 20 навчальних закладів через погрози

У шведському місті Бурленге у середу закрили близько двох десятків дитсадків та шкіл через інформацію про безпекову загрозу, деталей щодо якої не розкривають.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Рішення про закриття близько 20 закладів – дитсадків та шкіл – було ухвалене муніципалітетом Бурленге у центральній Швеції після отримання в ніч проти середи певної інформації про загрозу. Перед цим інформація два дні поширювалося між учнями – ймовірно, через соцмережі або чати, але уточнень з цього приводу не наводять.

У мерії та поліції не розкривають жодних деталей, вказуючи лише, що йдеться про "потенційну загрозу застосування сили".

За даними SVT, отримані погрози стосувалися конкретного закладу, проте міська влада вирішила з міркувань обережності закрити усі у тому районі.

Поліція відкрила розслідування щодо серйозної погрози щодо групи осіб. Затриманих у зв’язку з подіями наразі немає. Також у поліції кажуть, що поки рано стверджувати, чи була за погрозою готовність перейти до якихось дій.

