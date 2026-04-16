У Туреччині – масові затримання через погрози нападу на школи

У Туреччині правоохоронці активізували боротьбу з поширенням загроз і контенту, пов’язаного з нападами на школи.

Про це пише CNN Türk, передає "Європейська правда".

У різних регіонах країни затримано десятки осіб, зокрема неповнолітніх, а також заблоковано сотні акаунтів у соціальних мережах.

Зокрема у Стамбулі шістьох дітей затримали після того, як вони обмінювалися повідомленнями в соцмережах із натяками на можливий напад на школу в районі Ускюдар.

Як зазначається, їх підозрюють у "погрозах, спрямованих на поширення страху та паніки серед населення".

Також паралельно було ліквідовано велику онлайн-спільноту "C31K", яка налічувала близько 100 тисяч учасників і поширювала відео нападів на школи, зокрема з Кахраманмараша.

Розслідування розпочали після серії інцидентів у Шанлиурфі та Кахраманмараші. За даними Головного управління безпеки Туреччини, загалом у межах справ затримано 83 особи, заблоковано доступ до 940 акаунтів у соцмережах та закрито 93 групи в Telegram.

Проти підозрюваних відкрито кримінальні провадження.

Нагадаємо, у середу, 15 квітня, в середній школі на південному сході Туреччини 14-річний учень застрелив щонайменше дев'ятьох людей, серед яких вісім його однокласників, та поранив ще 13 осіб.

Попередні перевірки показали, що підозрюваний використовував у своєму профілі WhatsApp зображення, пов’язане з Елліотом Роджером, який відомий скоєнням вбивств у 2014 році у США.

Перед тим у іншому невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився. Від його дій постраждали 16 осіб.