Шведский город закрыл около 20 учебных заведений из-за угроз

В шведском городе Бурленге в среду закрыли около двух десятков детсадов и школ из-за информации об угрозе безопасности, деталей по которой не раскрывают.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Решение о закрытии около 20 заведений – детсадов и школ – было принято муниципалитетом Бурленге в центральной Швеции после получения в ночь на среду определенной информации об угрозе. Перед этим информация два дня распространялась между учениками – вероятно, через соцсети или чаты, но уточнений по этому поводу не приводят.

В мэрии и полиции не раскрывают никаких деталей, указывая лишь, что речь идет о "потенциальной угрозе применения силы".

По данным SVT, полученные угрозы касались конкретного заведения, однако городские власти решили из соображений предосторожности закрыть все в том районе.

Полиция открыла расследование в отношении серьезной угрозы в отношении группы лиц. Задержанных в связи с событиями пока нет. Также в полиции говорят, что пока рано утверждать, была ли за угрозой готовность перейти к каким-то действиям.

