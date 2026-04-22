У Чорногорії перевіряють погрози про "бомбу" у понад 20 школах та аеропорту Подгориці

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 11:57 — Марія Ємець

У Чорногорії проводять масштабні перевірки після електронних листів про нібито закладену вибухівку у десятках шкіл та аеропорту міста Подгориця. 

Про це повідомляє Vijesti, пише "Європейська правда".

Повідомлення про нібито замінування надійшли на електронні адреси уряду, Агентства з нацбезпеки та кількох чорногорських ЗМІ вранці 22 квітня. У листах йшлося про 24 загальноосвітні школи, до повідомлення прикріпили також фотографію автомата.

За неофіційною інформацією від джерел, листи з погрозою отримали більшість загальноосвітніх шкіл країни. 

У навчальних закладах, де вибухотехніки вже завершили перевірку, не виявили нічого небезпечного та відновлюють заняття. 

Окрема розсилка на адреси уряду, Агентства з нацбезпеки та поліції надійшла про нібито бомбу в аеропорту Подгориці – в одного з пасажирів на рейсі до Лондона. Повідомлення надійшло з того ж сервісу електронної пошти, що й розсилка про "вибухівку у школах". 

Раніше цього тижня через фальшиве повідомлення про вибухівку евакуацію проводили в аеропорту столиці Гренландії.

10 квітня через фальшиве "замінування" евакуйовували аеропорт Кишинева

