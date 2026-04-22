Уряд Греції виділяє 500 млн євро на підтримку населення в умовах енергокризи

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 12:50 — Ольга Ковальчук

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на тлі стрімкого зростання цін на пальне оголосив пакет заходів підтримки населення на суму 500 мільйонів євро, які будуть профінансовані з профіциту бюджету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Заходи, оголошені урядом, містять продовження дії субсидії на дизельне паливо на травень. Також Греція до серпня продовжить субсидування добрив у розмірі 15 % від вартості. Цей захід потенційно охопить 250 тисяч фермерських господарств.

Окремо уряд виділятиме фінансову допомогу сім’ям з дітьми у розмірі 150 євро на кожну дитину. Водночас збільшується сума пенсійних виплат для незастрахованих людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Прем’єр-міністр Греції запевняє, що ці заходи будуть профінансовані виключно коштом надлишкового бюджету.

"Йдеться про профіцит, який став результатом розважливої економічної політики, що обмежує зайві державні витрати та бореться з ухиленням від сплати податків, сприяє економічному зростанню, підтримуючи доходи населення, а також зменшує податки та державний борг…Саме тому наші цілеспрямовані заходи спрямовані на широкі верстви населення без порушень бюджетної рівноваги", – заявив Міцотакіс.

Нагадаємо, у середу Єврокомісія оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.

Також повідомляли, що німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування близько 20 тисяч рейсів до жовтня внаслідок подорожчання авіапального.

Греція
