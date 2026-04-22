Єврокомісія представила пакет заходів для боротьби з енергокризою

Європейська комісія у середу оприлюднила пакет заходів та рекомендацій, спрямованих на боротьбу з енергетичною кризою у сфері викопного палива, спричиненою війною на Близькому Сході.

Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Програма AccelerateEU пропонує як короткострокові, так і довгострокові для подальшого зменшення залежності ЄС від нестабільних ринків викопного палива та зміцнення стійкості Європи до майбутніх ризиків.

"Ми маємо прискорити перехід на власні джерела чистої енергії. Це забезпечить нам енергетичну незалежність та безпеку, а також дозволить краще протистояти геополітичним бурям", – йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Зокрема, Єврокомісія рекомендує державам-членам координувати низку заходів у сфері енергетики – наповнення підземних газосховищ, будь-які виняткові використання запасів нафти, а також дії, спрямовані на забезпечення наявності авіаційного та дизельного палива.

Для цієї мети ЄС створить Обсерваторію палива, яка сприятиме відстеженню виробництва, імпорту, експорту та рівня запасів транспортного палива в ЄС.

Комісія також ухвалить Тимчасову систему державної допомоги, яка забезпечить додаткову гнучкість для національних урядів в ухваленні екстрених заходів підтримки своїх економік та населення.

Серед іншого, рекомендується прискорити перехід ЄС на власну чисту енергію для заміни нафти, газу та викопного транспортного палива. З цією метою до літа Єврокомісія представить План дій з електрифікації.

Також Комісія допомагатиме державам-членам максимально використовувати доступне фінансування ЄС для переходу на чисту енергетику.

Раніше писали, що у Брюсселі також закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Одним з найбільших викликів для ЄС, спричинених війною в Ірані, є скорочення експорту авіаційного палива. Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Втім, 20 квітня у Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.