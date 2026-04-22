Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів на тлі зростання цін на авіапаливо

Найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані.

Про це група повідомила у заяві на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Група зазначила, що вимушена зняти з плану 20 тисяч короткомагістральних рейсів до жовтня.

Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального. Очікується, що загальна кількість доступних крісло-кілометрів Lufthansa Group цього літа зменшиться на 1%.

Рішення спрямоване на відмову від нерентабельних маршрутів у межах Європи. Оптимізація зачепить усі шість хабів групи: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.

При цьому компанія наголошує, що доступ до глобальної мережі та далекомагістральних рейсів для пасажирів залишиться стабільним.

Перший етап скорочень уже розпочався. Від учора впроваджено скасування 120 щоденних рейсів, які були заплановані до кінця травня.

Тимчасово припинено польоти з Франкфурта до Бидгоща та Жешува (Польща), а також до Ставангерa (Норвегія).

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.