Правительство Греции выделяет 500 млн евро на поддержку населения в условиях энергокризиса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на фоне стремительного роста цен на топливо объявил пакет мер поддержки населения на сумму 500 миллионов евро, которые будут профинансированы из профицита бюджета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Меры, объявленные правительством, включают продление действия субсидии на дизельное топливо на май. Также Греция до августа продолжит субсидирование удобрений в размере 15% от стоимости. Эта мера потенциально охватит 250 тысяч фермерских хозяйств.

Отдельно правительство будет выделять финансовую помощь семьям с детьми в размере 150 евро на каждого ребенка. В то же время увеличивается сумма пенсионных выплат для незастрахованных пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Премьер-министр Греции уверяет, что эти меры будут профинансированы исключительно за счет избыточного бюджета.

"Речь идет о профиците в результате рассудительной экономической политики, которая ограничивает лишние государственные расходы и борется с уклонением от уплаты налогов, способствует экономическому росту, поддерживая доходы населения, а также уменьшает налоги и государственный долг... Именно поэтому наши целенаправленные меры направлены на широкие слои населения без нарушений бюджетного равновесия", – заявил Мицотакис.

