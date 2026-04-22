У Чехії спалахнув страйк через проєкт, який вважають загрозою для суспільних медіа

У Чехії об’єднання співробітників Чеського радіо оголосило страйк у зв’язку з пропозиціями змін до закону про суспільні медіа.

У середу об’єднання співробітників Чеського радіо та представники ініціативи Veřejnoprávně, яка також представляє співробітників радіо, оголосили про плани безстрокового страйку через ініційовані зміни до законодавства, що, на їхню думку, створюють загрози для незалежної роботи і обмежують її через скорочення фінансування.

Пропозиція, внесена міністром культури минулого тижня, передбачає скорочення у 2027 році фінансування для ЗМІ, які фінансуються з бюджету, на 1,4 млрд крон.

До страйку планують приєднатися також співробітники Чеського телебачення (ČT).

Студенти низки навчальних закладів Праги заявили, що також приєднаються до протестів для висловлення солідарності з медіа, які опинилися під загрозою; першими відгукнулися студенти з факультету мистецтв Карлового університету. З 12:00 за місцевим часом вони залишать пари та вирушать ходою вулицями Праги.

"Якщо суспільні медіа стануть знову залежними від держбюджету і водночас втрачають частину власного фінансування, це створює небезпечний тиск і загрозу для їхньої роботи та незалежності… Ми хочемо продемонструвати, що не байдужі до майбутнього вільних ЗМІ", – заявив лідер студентської ініціативи.

Вони вимагатимуть від уряду й міністра культури, зокрема, відкликати законопроєкт та почати відкриту дискусію щодо стабільного і незалежного фінансування суспільних медіа.

У Литві вже кілька місяців триває суперечка щодо планів реформування суспільного мовника LRT, вона також супроводжується багатотисячними протестами.

Керівна коаліція Литви поки не відмовляється від своїх планів, попри спротив.