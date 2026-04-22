В Чехии вспыхнула забастовка из-за проекта, который считают угрозой для общественных медиа

В Чехии объединение сотрудников Чешского радио объявило забастовку в связи с предложениями изменений в закон об общественных медиа.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

В среду объединение сотрудников Чешского радио и представители инициативы Veřejnoprávně, которая также представляет сотрудников радио, объявили о планах бессрочной забастовки из-за инициированных изменений в законодательство, которые, по их мнению, создают угрозы для независимой работы и ограничивают ее из-за сокращения финансирования.

Предложение, внесенное министром культуры на прошлой неделе, предусматривает сокращение в 2027 году финансирования для СМИ, которые финансируются из бюджета, на 1,4 млрд крон.

К забастовке планируют присоединиться также сотрудники Чешского телевидения (ČT).

Студенты ряда учебных заведений Праги заявили, что также присоединятся к протестам для выражения солидарности с медиа, оказавшимися под угрозой; первыми откликнулись студенты факультета искусств Карлова университета. С 12:00 по местному времени они покинут занятия и отправятся шествием по улицам Праги.

"Если общественные медиа станут снова зависимыми от госбюджета, и в то же время теряют часть собственного финансирования, это создает опасное давление и угрозу для их работы и независимости... Мы хотим продемонстрировать, что не равнодушны к будущему свободных СМИ", – заявил лидер студенческой инициативы.

Они будут требовать от правительства и министра культуры в частности отозвать законопроект и начать открытую дискуссию относительно стабильного и независимого финансирования общественных медиа.

В Литве уже несколько месяцев продолжается спор относительно планов реформирования общественного вещателя LRT, он также сопровождается многотысячными протестами.

Правящая коалиция Литвы пока не отказывается от своих планов, несмотря на сопротивление.