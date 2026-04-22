Укр Рус Eng

В Чехии вспыхнула забастовка из-за проекта, который считают угрозой для общественных медиа

Новости — Среда, 22 апреля 2026, 13:07 — Мария Емец

В Чехии объединение сотрудников Чешского радио объявило забастовку в связи с предложениями изменений в закон об общественных медиа.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

В среду объединение сотрудников Чешского радио и представители инициативы Veřejnoprávně, которая также представляет сотрудников радио, объявили о планах бессрочной забастовки из-за инициированных изменений в законодательство, которые, по их мнению, создают угрозы для независимой работы и ограничивают ее из-за сокращения финансирования.

Предложение, внесенное министром культуры на прошлой неделе, предусматривает сокращение в 2027 году финансирования для СМИ, которые финансируются из бюджета, на 1,4 млрд крон.

К забастовке планируют присоединиться также сотрудники Чешского телевидения (ČT).

Студенты ряда учебных заведений Праги заявили, что также присоединятся к протестам для выражения солидарности с медиа, оказавшимися под угрозой; первыми откликнулись студенты факультета искусств Карлова университета. С 12:00 по местному времени они покинут занятия и отправятся шествием по улицам Праги.

"Если общественные медиа станут снова зависимыми от госбюджета, и в то же время теряют часть собственного финансирования, это создает опасное давление и угрозу для их работы и независимости... Мы хотим продемонстрировать, что не равнодушны к будущему свободных СМИ", – заявил лидер студенческой инициативы.

Они будут требовать от правительства и министра культуры в частности отозвать законопроект и начать открытую дискуссию относительно стабильного и независимого финансирования общественных медиа.

В Литве уже несколько месяцев продолжается спор относительно планов реформирования общественного вещателя LRT, он также сопровождается многотысячными протестами.

Правящая коалиция Литвы пока не отказывается от своих планов, несмотря на сопротивление.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
Реклама: