У Сеймі Литви кажуть, що реформа мовника відбудеться, попри спротив

Керівна коаліція Литви не відмовиться від планів реформування суспільного мовника, попри протести проти політизації LRT.

Про це заявив у четвер, 9 квітня, голова Сейму Юозас Олекас, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як відомо, ввечері 8 квітня у Вільнюсі зібралися понад 10 тисяч людей, щоб висловити протест проти спроб політизації суспільного мовника LRT.

"Ми зробимо те, що потрібно зробити, і змінимо те, що потрібно змінити. Ми будемо розмовляти з тими, хто готовий до діалогу, а не з тими, хто вдається до грубих жестів", – заявив Олекас у відповідь на запитання про те, що станеться, якщо протести триватимуть.

Він зазначив, що поправки, як очікується, будуть ухвалені під час весняної сесії Сейму. За його словами, часу для обговорення було достатньо.

"Немає надмірного поспіху, але й немає жодних спроб затягувати процес. Сейм запланував обговорення цього питання на пленарному засіданні 7 квітня. Оскільки комітет трохи затримався, я очікую, що питання повернеться до палати і буде поставлено на голосування", – сказав він.

Після того як не вдалося ухвалити поправки за прискореною процедурою, було створено парламентську робочу групу для перегляду системи управління телерадіокомпанією.

Законопроєкт, підготовлений цією групою, було розширено, і журналісти та науковці критикують його за ознаки цензури.

Нагадаємо, 17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

