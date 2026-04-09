У Вільнюсі понад 10 тисяч людей протестували проти поправок щодо суспільного мовника

Ввечері 8 квітня у Вільнюсі зібралося понад 10 тисяч людей, щоб висловити протест проти спроб політизації суспільного мовника LRT.

Про це пише LRT.

Як відомо, минулого року спроби депутатів від керівної коаліції на чолі з соціал-демократами прискорити прийняття поправок спровокували кілька мітингів біля будівлі парламенту в грудні.

У найбільшій демонстрації взяли участь понад 10 тисяч людей, що зробило її однією з найбільших акцій протесту за останні роки.

За оцінками поліції, демонстрація 8 квітня також зібрала подібну кількість людей.

Після того як не вдалося ухвалити поправки за прискореною процедурою, було створено парламентську робочу групу для перегляду системи управління телерадіокомпанією.

Законопроєкт, підготовлений цією групою, було розширено, і журналісти та науковці критикують його за ознаки цензури.

"Вони контролюватимуть те, що ви бачите і чуєте. І коли ви говорите це вголос, це стає справді страшним. Експерти вже чітко заявили, що цей закон можна вважати цензурою, яка заборонена Конституцією", – заявила організаторка протесту голова Асоціації професійних журналістів (ŽPA) Біруте Давідоніте.

Інші учасники мітингу заявили, що їм бракує чітких пояснень від членів Сейму щодо мети запропонованих змін.

Згідно із заявою, опублікованою ŽPA напередодні протесту, у грудні натовпу вдалося зупинити прискорені зміни, і організатори сподівалися зробити це знову.

Нагадаємо, 17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Литва воює за свободу слова: як суспільство стало на захист суспільного мовника