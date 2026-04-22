Прем'єрка Литви: зближення з Білоруссю можливе лише за умови доброї волі Мінська

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене наголосила, що її країна не буде прагнути зближення з Білоруссю, доки Мінськ не продемонструє добру волю.

Її слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене заявила, що позиція її країни щодо Білорусії – чітка.

"Ми готові [до діалогу], просто хочемо бачити добру волю і з іншого боку", – сказала прем’єрка Литви.​

Вона наголосила, що будь-яка нормалізація зв’язків із Мінськом не означатиме повернення до дружніх відносин.

​"Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації відносин шляхом обміну певними технічними деталями, як це роблять інші країни, але навіть це вимагає обставин та умов, які повинна виконати інша сторона", – сказала вона.

​За її словами, Литва очікує від Мінська довгострокових рішень щодо контрабанди повітряних куль, нелегальної міграції та вантажівок, затриманих у Білорусі.

​Варто зазначити, що нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що не бачить з боку Литви "жодної готовності" до діалогу з Білоруссю.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, а тому він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.