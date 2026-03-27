Посланець Трампа закликає Литву відновити зв'язки з Білоруссю, бо США треба добрива

Спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, відтак він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.

Про це Коул сказав в інтерв'ю LRT, передає "Європейська правда".

Він відповідав на питання, чи повинна Литва провести двосторонню зустріч з Білоруссю.

"Так, я думаю, що повинна. Ми з президентом Трампом не віримо в попередні умови. Ми віримо в те, що треба сісти і поговорити. Якщо це не спрацьовує, тоді ви встаєте і виходите. Але зараз я думаю, сподіваюся, що Литва погодиться на двосторонній діалог на рівні заступників міністрів закордонних справ. Нам потрібно зупинити ті речі, які заважають життю з обох сторін", – заявив Коул.

За його словами, діалог потрібен, щоб можна було відкрити торгівлю між двома країнами, відкрити торгівлю з Європою і зі Сполученими Штатами.

"Наприклад, калійні добрива з Білорусі повинні йти через Литву, і це відкрило б для них Європу – аж до Сполучених Штатів", – зазначив Коул.

За його словами, для Сполучених Штатів було б дуже вигідно отримувати білоруські добрива.

Коул був у Литві минулого тижня і зустрічався з президентом Гітанасом Науседою та прем’єркою Інгою Ругінене, а також членами Сейму, після чого поїхав до Мінська, де оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Після відновлення контактів між Вашингтоном і Мінськом у 2025 році з білоруських в’язниць почали випускати політв’язнів в обмін на послаблення санкцій. У тому числі звільнили більшість найвідоміших в’язнів режиму.

Прем'єрка Литви раніше заявила, що не отримувала запитів від США щодо скасування санкцій проти Білорусі.