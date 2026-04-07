У Білорусі кажуть, що Литва "не хоче" розмовляти з Мінськом

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що не бачить з боку Литви "жодної готовності" до діалогу з Білоруссю.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Риженков заявив, що його країна "готова до співпраці", але не буде намагатися змусити іншу країну до переговорів.

"Ми готові до діалогу; ми готові обговорювати будь-які питання, що стосуються наших громадян, громадян сусідніх держав, бізнесменів обох країн та пересічних людей, яким потрібний відкритий кордон для подорожей в обох напрямках через різні внутрішні, офіційні, культурні та гуманітарні ініціативи. Ми не закривали цей кордон; ми не зводили цей паркан санкцій. Ми готові до діалогу", – сказав він.

Також глава МЗС Білорусі назвав дії Литви "марною справою".

"У мене складається враження, що вони взагалі не хочуть з нами розмовляти", – додав Риженков.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, відтак він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що діалог з Білоруссю можливий, але за певних умов.