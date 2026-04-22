Премьер-министр Литвы: сближение с Беларусью возможно только при условии доброй воли Минска

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что её страна не будет стремиться к сближению с Беларусью, пока Минск не продемонстрирует добрую волю.

Её слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене заявила, что позиция ее страны в отношении Беларуси – четкая.

"Мы готовы [к диалогу], просто хотим видеть добрую волю и с другой стороны", – сказала премьер Литвы.

Она подчеркнула, что любая нормализация связей с Минском не будет означать возвращения к дружеским отношениям.

"Мы не говорим о восстановлении таких отношений или диалога, которые существовали много лет назад, до войны. Мы говорим о возможности нормализации отношений путем обмена определенными техническими деталями, как это делают другие страны, но даже это требует обстоятельств и условий, которые должна выполнить другая сторона", – сказала она.

По ее словам, Литва ожидает от Минска долгосрочных решений по контрабанде воздушных шаров, нелегальной миграции и грузовиков, задержанных в Беларуси.

Стоит отметить, что недавно министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что не видит со стороны Литвы "никакой готовности" к диалогу с Беларусью.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезны для США и должны идти через Литву, а потому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.