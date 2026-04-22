Литва спрощує процедуру проходження служби громадянами в іноземних збройних силах

У середу уряд Литви схвалив пропозицію щодо спрощення процедури проходження громадянами цивільної або військової служби за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Для держави важливо знати, в яких інших країнах служать громадяни Литви та які посади вони обіймають. Тому для всіх громадян встановлюється обов’язок отримання дозволу. Це забезпечує досягнення цілей держави: знати, де служать її громадяни, та заздалегідь запобігати загрозам", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Згідно з пропозицією, міністр внутрішніх справ видаватиме дозволи, коли громадянин Литви має намір служити політиком, урядовцем або на інших посадах, пов’язаних із правосуддям, державним управлінням чи службою за статутом у закордонних установах, де вимагається іноземне громадянство або присяга на вірність.

​Міністр оборони прийматиме рішення щодо дозволів для громадян Литви, які бажають вступити на військову службу в іншій державі, що вимагає громадянства або присяги на вірність.

​Така сама процедура застосовуватиметься до військової служби.

​Міністерство внутрішніх справ навело як приклад Французький іноземний легіон, де для служби не вимагається громадянство чи присяга; у таких випадках громадянам Литви дозвіл не знадобиться.

​У видачі дозволу буде відмовлено, якщо служба становить загрозу безпеці Литви, суперечить інтересам національної чи зовнішньої політики, або якщо особа не пройшла обов’язкову військову службу.

​Закон також передбачає, що литовське громадянство може бути анульоване не тільки за поточну службу без дозволу, але й за такі дії в минулому.

​Наразі дозволи видаються урядом. З початку цього року понад 20 литовських громадян отримали дозвіл на службу у збройних силах різних європейських та інших держав.

