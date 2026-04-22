Литва спрощує процедуру проходження служби громадянами в іноземних збройних силах
У середу уряд Литви схвалив пропозицію щодо спрощення процедури проходження громадянами цивільної або військової служби за кордоном.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
"Для держави важливо знати, в яких інших країнах служать громадяни Литви та які посади вони обіймають. Тому для всіх громадян встановлюється обов’язок отримання дозволу. Це забезпечує досягнення цілей держави: знати, де служать її громадяни, та заздалегідь запобігати загрозам", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту.
Згідно з пропозицією, міністр внутрішніх справ видаватиме дозволи, коли громадянин Литви має намір служити політиком, урядовцем або на інших посадах, пов’язаних із правосуддям, державним управлінням чи службою за статутом у закордонних установах, де вимагається іноземне громадянство або присяга на вірність.
Міністр оборони прийматиме рішення щодо дозволів для громадян Литви, які бажають вступити на військову службу в іншій державі, що вимагає громадянства або присяги на вірність.
Така сама процедура застосовуватиметься до військової служби.
Міністерство внутрішніх справ навело як приклад Французький іноземний легіон, де для служби не вимагається громадянство чи присяга; у таких випадках громадянам Литви дозвіл не знадобиться.
У видачі дозволу буде відмовлено, якщо служба становить загрозу безпеці Литви, суперечить інтересам національної чи зовнішньої політики, або якщо особа не пройшла обов’язкову військову службу.
Закон також передбачає, що литовське громадянство може бути анульоване не тільки за поточну службу без дозволу, але й за такі дії в минулому.
Наразі дозволи видаються урядом. З початку цього року понад 20 литовських громадян отримали дозвіл на службу у збройних силах різних європейських та інших держав.
Нагадаємо, у березні президент Польщі Кароль Навроцький підписав законопроєкт про звільнення від відповідальності поляків, які воюють в лавах Сил оборони України.
А влітку 2024 року повідомляли, що від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.