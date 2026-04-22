Литва упрощает процедуру прохождения службы гражданами в иностранных вооруженных силах

В среду правительство Литвы одобрило предложение об упрощении процедуры прохождения гражданами гражданской или военной службы за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Для государства важно знать, в каких других странах служат граждане Литвы и какие должности они занимают. Поэтому для всех граждан устанавливается обязанность получения разрешения. Это обеспечивает достижение целей государства: знать, где служат его граждане, и заранее предотвращать угрозы", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно предложению, министр внутренних дел будет выдавать разрешения, когда гражданин Литвы намерен служить политиком, чиновником или на других должностях, связанных с правосудием, государственным управлением или службой по уставу в зарубежных учреждениях, где требуется иностранное гражданство или присяга на верность.

Министр обороны будет принимать решения о разрешениях для граждан Литвы, желающих поступить на военную службу в другом государстве, требующем гражданства или присяги на верность.

Такая же процедура будет применяться к военной службе.

Министерство внутренних дел привело в качестве примера Французский иностранный легион, где для службы не требуется гражданство или присяга; в таких случаях гражданам Литвы разрешение не понадобится.

В выдаче разрешения будет отказано, если служба представляет угрозу безопасности Литвы, противоречит интересам национальной или внешней политики, или если лицо не прошло обязательную военную службу.

Закон также предусматривает, что литовское гражданство может быть аннулировано не только за текущую службу без разрешения, но и за такие действия в прошлом.

В настоящее время разрешения выдаются правительством. С начала этого года более 20 литовских граждан получили разрешение на службу в вооруженных силах различных европейских и других государств.

Напомним, в марте президент Польши Кароль Навроцкий подписал законопроект об освобождении от ответственности поляков, воюющих в рядах Сил обороны Украины.

А летом 2024 года сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения против Украины канцелярия президента Чехии удовлетворила четыре прошения о помиловании чешских граждан, служивших в украинских вооруженных силах.