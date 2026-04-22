Зеленський підтвердив, що ЄС ще не ухвалив рішення про 90 млрд євро для України

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЄС ще завершив розблокування кредиту в 90 млрд євро для України після того як низка ЗМІ повідомили про це як доконаний факт

Про це він заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Він сказав, що результати голосування очікуються у четвер.

"Сьогодні розпочалася відповідна процедура. Безумовно, результати можна чекати тільки завтра. Завтра процедура цих обговорень і рішень буде закінчена", – заявив Зеленський.

Поки що, за його словами, розмови ідуть конструктивні.

Варто зазначити, що у середу низка європейських і українських ЗМІ повідомили про затвердження кредиту.

Як відомо, у середу по обіді Комітет постійних представників ЄС розпочав письмову процедуру схвалення кредиту для України на 90 млрд євро, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Започаткована процедура триватиме до 13 години за Києвом 23 квітня.

Цей крок став можливим після того, як Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.