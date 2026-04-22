Посли ЄС почали ухвалення 90 млрд для України та 20-го пакета санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС розпочав процес ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки з метою уможливлення надання Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, за письмовою процедурою, яка триватиме до 23 квітня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили три дипломата ЄС на умовах анонімності.

Обидва рішення отримали політичне схвалення послами держав ЄС – одноголосно.

Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом, або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

Започаткована письмова процедура для ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії триватиме 24 години – до 12 години дня 23 квітня (13:00 за київським часом).

Письмова процедура може завершитися раніше встановленого терміну, якщо всі держави поставлять свої підписи.

Завершення письмової процедури означатиме остаточне ухвалення рішень.

За інформацією "ЄвроПравди", Угорщина та Словаччина чекатимуть, поки російська нафта фізично не надійде на їх територію відремонтованим нафтогоном "Дружба" – тож остаточного ухвалення рішень варто очікувати не раніше ранку четверга, 23 квітня.

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти РФ – але лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба".

У Словаччині очікують, що поставки російської нафти через відремонтований Україною нафтогін "Дружба" відновляться зранку 23 квітня.

Все ще чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні також заявив, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро для України лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти "Дружбою".

Глава європейської дипломатії Кая Каллас 21 квітня оптимістично спрогнозувала, що рішення щодо надання Україні 90 млрд євро від ЄС буде ухвалене протягом наступних 24 годин.