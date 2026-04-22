Зеленский подтвердил, что ЕС еще не принял решение о выделении 90 млрд евро Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ЕС еще не завершил разблокирование кредита в размере 90 млрд евро для Украины после того, как ряд СМИ сообщили об этом как о свершившемся факте

Об этом он заявил во время онлайн-общения с представителями СМИ, передает "Европейская правда".

Он сказал, что результаты голосования ожидаются в четверг.

"Сегодня началась соответствующая процедура. Безусловно, результаты можно ожидать только завтра. Завтра процедура этих обсуждений и решений будет завершена", – заявил Зеленский.

Пока что, по его словам, переговоры идут конструктивно.

Стоит отметить, что в среду ряд европейских и украинских СМИ сообщили об утверждении кредита.

Как известно, в среду после обеда Комитет постоянных представителей ЕС начал письменную процедуру одобрения кредита для Украины на 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций ЕС против России. Начатая процедура продлится до 13 часов по киевскому времени 23 апреля.

Этот шаг стал возможен после того, как Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал разблокирование процедуры одобрения кредита на 90 млрд евро и 20-го пакета санкций ЕС против России, подчеркнув, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.