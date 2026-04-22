Зеленський очікує оперативних рішень ЄС щодо кредиту для України та санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.

Про це він написав на платформі X, передає "Європейська правда".

Як відомо, у середу по обіді Комітет постійних представників ЄС розпочав письмову процедуру схвалення кредиту для України на 90 млрд євро, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Започаткована процедура триватиме до 13 години за Києвом 23 квітня.

Цей крок став можливим після того, як Україна відновила транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Зеленський привітав кроки ЄС щодо схвалення важливих для України рішень та висловив сподівання, що вони швидко запрацюють.

"Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба". Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України. Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно", – написав український президент.

Зеленський додав, що Україна також обговорюватиме з лідерами ЄС відкриття кластерів для України у процесі переговорів про її вступ до блоку.

Як повідомляли, міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що постачання російської нафти до Угорщини відновилося у середу, 22 квітня.

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти РФ – але лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба".

Водночас ЗМІ повідомили, що транзит російської нафти до країни також було відновлено в середу.