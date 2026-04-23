У Данії зіткнулися два пасажирських поїзди, є постраждалі

Неподалік Копенгагена сталася залізнична аварія за участю двох пасажирських поїздів, постраждали близько двох десятків людей.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Вранці 23 квітня на залізничній гілці в районі міста Гіллеред, що розташоване поруч зі столицею Копенгагеном, зіткнулися два пасажирських поїзди.

На місці присутні великі сили поліції та рятувальні служби. За останніми даними від регіональної влади, постраждали щонайменш 17 осіб, четверо людей мають тяжкі травми.

Причини аварії поки невідомі. Залізнична гілка зупинена на невизначений час, замість поїздів за маршрутом запустили автобуси.

Минулого тижня у Словаччині зійшов з рейок пасажирський потяг, що зіткнувся з фурою на залізничному переїзді.

У Норвегії на початку квітня загорівся пасажирський поїзд.