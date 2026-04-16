У Словаччині зійшов з рейок пасажирський потяг після зіткнення з фурою на переїзді

На південному заході Словаччини зійшов з рейок пасажирський потяг, що зіткнувся з фурою на залізничному переїзді; водій вантажівки загинув.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався після 9 години ранку 16 квітня на нерегульованому залізничному переїзді у містечку Дунайська Среда під Братиславою. Регіональний пасажирський поїзд врізався у вантажівку, що опинилась на переїзді, та від сили удару зійшов з рейок. Стався також розлив дизельного пального з розчавленої машини.

Водій вантажівки внаслідок зіткнення загинув. З пасажирів потяга 21 людина отримала незначні травми.

Проїзд залізничною гілкою наразі неможливий, час остаточної ліквідації наслідків поки невідомий.

На початку квітня на одній з гілок у французькій Нормандії на увесь день став рух після зіткнення швидкісного експреса з фурою на переїзді, в аварії загинув машиніст потяга.

У Норвегії минулого тижня загорівся пасажирський поїзд.