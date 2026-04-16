У Словаччині зійшов з рейок пасажирський потяг після зіткнення з фурою на переїзді
Четвер, 16 квітня 2026, 12:35
На південному заході Словаччини зійшов з рейок пасажирський потяг, що зіткнувся з фурою на залізничному переїзді; водій вантажівки загинув.
Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".
Нещасний випадок стався після 9 години ранку 16 квітня на нерегульованому залізничному переїзді у містечку Дунайська Среда під Братиславою. Регіональний пасажирський поїзд врізався у вантажівку, що опинилась на переїзді, та від сили удару зійшов з рейок. Стався також розлив дизельного пального з розчавленої машини.
Водій вантажівки внаслідок зіткнення загинув. З пасажирів потяга 21 людина отримала незначні травми.
Проїзд залізничною гілкою наразі неможливий, час остаточної ліквідації наслідків поки невідомий.
