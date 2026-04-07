У Норвегії загорівся пасажирський поїзд
Вівторок, 7 квітня 2026, 19:07
У Норвегії гасять пожежу у потязі з Бергена до Осло, що загорівся в дорозі.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Інцидент стався вдень 7 квітня. Пожежа спалахнула в одному з вагонів потяга сполученням Берген – Осло невдовзі після того, як він рушив від чергової проміжної станції.
Потяг зупинили, пасажирів – близько 200 осіб – евакуювали, частину вагонів відчепили і відтягли на безпечну відстань від пожежі.
Вогонь поширився з палаючого вагона на прилеглу територію. На місці працюють пожежні команди.
За пасажирами відправили автобуси, де вони зможуть розміститися на час ліквідації пожежі, або ж якими у підсумку продовжать дорогу.
У Франції вранці 7 квітня одна людина загинула через аварію потяга та вантажівки.
У Німеччині на початку квітня евакуювали близько 200 пасажирів потяга після інциденту з вибуховим предметом.