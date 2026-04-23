В Дании столкнулись два пассажирских поезда, есть пострадавшие

Неподалеку от Копенгагена произошла железнодорожная авария с участием двух пассажирских поездов, пострадали около двух десятков человек.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Утром 23 апреля на железнодорожной ветке в районе города Хиллерёд, расположенного рядом со столицей Копенгагеном, столкнулись два пассажирских поезда.

На месте присутствуют большие силы полиции и спасательные службы. По последним данным от региональных властей, пострадали по меньшей мере 17 человек, четыре человека получили тяжелые травмы.

Причины аварии пока неизвестны. Железнодорожная ветка остановлена на неопределенное время, вместо поездов по маршруту запустили автобусы.

На прошлой неделе в Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд, который столкнулся с фурой на железнодорожном переезде.

В Норвегии в начале апреля загорелся пассажирский поезд.