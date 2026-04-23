Зеленський дистанційно візьме участь у неформальному саміті лідерів ЄС на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський дистанційно братиме участь у неформальному саміті лідерів ЄС, що розпочнеться увечері 23 квітня на Кіпрі.

Про це йдеться в оновленій інформації про подію, опублікованій пресслужбою Ради ЄС.

На дводенній зустрічі 23-24 квітня на Кіпрі, який зараз є головуючою країною у ЄС, лідери обговорять геополітичну ситуацію, а також бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки. Говоритимуть також про виконання рішень саміту 19 березня, зокрема в енергетичній сфері, та "деякі аспекти" стосовно ст. 42(7) Договорів ЄС, де йдеться про спільну оборону. Прибуття лідерів очікується з 17:00.

"Лідери заслухають інформацію про останні події у загарбницькій війні Росії проти України від президента України Володимира Зеленського, який доєднається по відеозв’язку", – зазначають у повідомленні.

Ще кілька днів тому не було відомо, яким буде формат участі українського президента.

24 квітня на неформальний обід лідерів завітають деякі партнери з Близького Сходу.

Нагадаємо, також 23 квітня очікується остаточна фіналізація рішення ЄС про позику на 90 млрд євро для України. Напередодні Україна почала прокачування російської нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. У Братиславі вранці підтвердили, що вночі почали отримувати нафту.