Зеленский дистанционно примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский дистанционно будет участвовать в неформальном саммите лидеров ЕС, который начнется вечером 23 апреля на Кипре.

Об этом говорится в обновленной информации о событии, опубликованной пресс-службой Совета ЕС.

На двухдневной встрече 23-24 апреля на Кипре, который сейчас председательствует в ЕС, лидеры обсудят геополитическую ситуацию, а также бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы. Будут говорить также о выполнении решений саммита 19 марта, в частности в энергетической сфере, и "некоторых аспектах" ст. 42 (7) Договоров ЕС, где говорится о совместной обороне. Прибытие лидеров ожидается с 17:00.

"Лидеры заслушают информацию о последних событиях в захватнической войне России против Украины от президента Украины Владимира Зеленского, который присоединится по видеосвязи", – отмечают в сообщении.

Еще несколько дней назад не было известно, каким будет формат участия украинского президента.

24 апреля неформальный обед лидеров посетят некоторые партнеры с Ближнего Востока.

Напомним, также 23 апреля ожидается окончательная финализация решения ЕС о займе на 90 млрд евро для Украины. Накануне Украина начала прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. В Братиславе утром подтвердили, что ночью начали получать нефть.