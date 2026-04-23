Словаччина почала отримувати російську нафту по "Дружбі"

У четвер раннього ранку до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, інформує словацьке видання Aktuality.

Сакова відзначила, що нафта почала надходити у четвер о другій годині ночі.

"Наразі прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом", – зазначила Сакова у своїх соцмережах.

За попередньою інформацією, українська сторона мала надати цей план словацькому перевізнику нафти "Транспетрол" ще в середу, 22 квітня.

22 квітня Угорщина підтвердила відновлення транзиту російської нафти через "Дружбу".

Відновлення поставок нафти через "Дружбу" було умовою Угорщини і Словаччини для схвалення кредиту Україні від ЄС на суму 90 млрд євро. Письмова процедура схвалення почалася 22 квітня і має закінчитись у четвер.

Ця ж письмова процедура передбачає схвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який через вето Угорщини і Словаччини не вдалося ухвалити 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський у середу привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.