У ЄС ще не знають, чи приїде Зеленський на саміт лідерів на Кіпрі 23-24 квітня

Посадовці Європейської ради наразі не мають інформації про те, чи буде президент України Володимир Зеленський особисто присутній на неформальному засіданні Європейської ради, яке відбудеться на Кіпрі 23-24 квітня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив на умовах анонімності високопосадовець ЄС, обізнаний зі станом справ.

У Євросоюзі ще не отримали підтвердження, чи приїде Зеленський на саміт лідерів ЄС на Кіпрі.

"Щодо присутності Президента Зеленського, – фізичної чи онлайн, – ми все ще на зв'язку, щоб з'ясувати, що можливо, а що ні", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він підтвердив, що у четвер, 23 квітня, на початку неформальної вечері лідерів ЄС, вони заслухають інформацію від Володимира Зеленського про ситуацію в Україні.

Але наразі невідомий формат присутності українського президента.

Головна тема вечері, за його словами, стосуватиметься війни на Близькому Сході в Ірані та енергетичної кризи, яку вона спричинила.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський обговорить з лідерами держав ЄС ситуацію на війні з Росією під час вечері в рамках неформального засідання Європейської ради у Нікосії (Кіпр) 23 квітня.

Тим часом у Єврокомісії очікують, що найближчим часом Зеленський оголосить про відновлення постачання російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 21 квітня заявила, що очікує "позитивних рішень" щодо позики Євросоюзу на 90 млрд для України у середу, 22 квітня.

Нагадаємо, 22 квітня посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України на засіданні Комітету постійних представників.