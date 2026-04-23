Зеленський особисто летить на неформальний саміт ЄС на Кіпрі – джерела
Президент України Володимир Зеленський особисто вирушає на неформальний саміт лідерів ЄС на Кіпрі – хоча публічно оголошувалося, що він долучиться дистанційно.
Про це "ЄвроПравді" стало відомо від власних джерел.
За інформацією від співрозмовників, український президент у підсумку особисто їде неформальну зустріч європейських лідерів, що розпочнеться увечері 23 квітня на Кіпрі – на тлі очікуваного розблокування позики на 90 млрд євро для України. Перед цим офіційно повідомляли, що його участь буде дистанційною.
Зеленський невдовзі вилетить на Кіпр з території однієї європейської держави.
Як повідомляли, на дводенній зустрічі 23-24 квітня на Кіпрі, який зараз є головуючою країною у ЄС, лідери обговорять геополітичну ситуацію, а також бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки.
Можуть обговорювати також "деякі аспекти" стосовно ст. 42(7) Договорів ЄС, де йдеться про спільну оборону. Прибуття лідерів очікується з 17:00.
Нагадаємо, також 23 квітня очікується остаточна фіналізація рішення ЄС про позику на 90 млрд євро для України. Напередодні Україна почала прокачування російської нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. У Братиславі вранці підтвердили, що вночі почали отримувати нафту.