Президент Украины Владимир Зеленский лично отправляется на неформальный саммит лидеров ЕС на Кипре – хотя публично объявлялось, что он присоединится дистанционно.

Об этом "ЕвроПравде" стало известно от собственных источников.

По информации от собеседников, украинский президент в итоге лично едет на неформальную встречу европейских лидеров, которая начнется вечером 23 апреля на Кипре – на фоне ожидаемого разблокирования займа на 90 млрд евро для Украины. Перед этим официально сообщалось, что его участие будет дистанционным.

Зеленский вскоре вылетит на Кипр с территории одного европейского государства.

Как сообщалось, на двухдневной встрече 23-24 апреля на Кипре, который сейчас председательствует в ЕС, лидеры обсудят геополитическую ситуацию, а также бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы.

Могут обсуждать также "некоторые аспекты" относительно ст. 42 (7) Договоров ЕС, где говорится о совместной обороне. Прибытие лидеров ожидается с 17:00.

Напомним, также 23 апреля ожидается окончательная финализация решения ЕС о займе на 90 млрд евро для Украины. Накануне Украина начала прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. В Братиславе утром подтвердили, что ночью начали получать нефть.