У Німеччині затримали українця і латвійця: підозрюють у шпигунстві

У Німеччині затримали двох громадян України та Латвії, яких підозрюють у можливій роботі на іноземну спецслужбу та зборі інформації для підготовки диверсій.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Земельна кримінальна поліція Баварії та прокуратура Мюнхена повідомили про затримання двох осіб, які ймовірно виконували завдання іноземної спецслужби.

43-річний українець і 45-річний громадянин Латвії привернули увагу правоохоронців під час рутинної перевірки на трасі біля Ноєндеттльсау 12 квітня. Вони нібито здійснювали поїздку від імені якоїсь організації з іншої країни.

У них виявили речі, які викликали підозри щодо реальних мотивів перебування у Німеччині – кілька мобільних телефонів і SIM-карток, підроблені посвідчення особи, GPS-трекери, прилади для радіозв’язку та безпілотник.

Обох залишили під вартою для розслідування. Чоловікам висувають звинувачення, серед іншого, у веденні розвідки з метою диверсійних дій та володінні підробленими документами. З огляду на триваючі слідчі дії, іншої інформації публічно не розголошують.

