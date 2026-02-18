У Польщі не побачили намірів диверсії у спробі аварійно зупинити потяг з нафтою для України

Слідство щодо молдованина, затриманого у Польщі в понеділок, буде проводитися не за фактом диверсії терористичного характеру, спрямованої проти залізничної інфраструктури, а за фактом створення загрози катастрофи поїзда, що перевозить нафту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прокуратура проводить розслідування щодо молдованина, який у понеділок на станції в Пулавах запустив ручне гальмо в товарному поїзді до Дорогуська. Однак воно буде стосуватися не акту диверсії, а створення загрози катастрофи поїзда, що перевозить нафту.

"Процедура була розпочата у зв'язку зі створенням безпосередньої небезпеки події, яка загрожує життю або здоров'ю багатьох людей або майну у великих масштабах у вигляді вибуху легкозаймистих матеріалів шляхом призведення до неконтрольованої зупинки поїзда, що перевозить легкозаймисті матеріали", – повідомив Марк Зих, речник Окружної прокуратури в Любліні.

Поїзд, в якому молдованин потягнув гальмо в трьох вагонах, складався з 37 вагонів, заповнених нафтою.

Затриманий чоловік в'їхав до Польщі в неділю через прикордонний перехід у Тересполі.

Під час затримання у нього було знайдено сумку з електронним обладнанням, телефонами, SIM-картами та різними документами. Як повідомив головний комендант поліції Марк Боронь, чоловік мав сертифікати, що підтверджують вільне володіння російською мовою.

Поліцейські, які здійснили затримання, виконували службу в рамках операції, що була розпочата в середині листопада після виявлення акту диверсії на цій залізничній лінії.