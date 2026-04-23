В Германии задержали украинца и латвийца: подозревают в шпионаже

В Германии задержали двух граждан Украины и Латвии, которых подозревают в возможной работе на иностранную спецслужбу и сборе информации для подготовки диверсий.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Земельная криминальная полиция Баварии и прокуратура Мюнхена сообщили о задержании двух человек, которые, вероятно, выполняли задание иностранной спецслужбы.

43-летний украинец и 45-летний гражданин Латвии привлекли внимание правоохранителей во время рутинной проверки на трассе возле Ноэндеттльсау 12 апреля. Они якобы совершали поездку от имени какой-то организации из другой страны.

У них обнаружили вещи, которые вызвали подозрения по поводу реальных мотивов пребывания в Германии – несколько мобильных телефонов и SIM-карт, поддельные удостоверения личности, GPS-трекеры, приборы для радиосвязи и беспилотник.

Обоих оставили под стражей для расследования. Мужчинам предъявляют обвинения, среди прочего, в ведении разведки с целью диверсионных действий и владении поддельными документами. Учитывая продолжающиеся следственные действия, другой информации публично не разглашают.

