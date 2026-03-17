У Німеччині починається суд над українцями, які могли готувати маршрут для "вибухових" посилок

У німецькому Штутгарті починається судовий процес над трьома громадянами України родом з Маріуполя, яких підозрюють у "прокладанні маршрутів" для посилок з вибухівкою на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура звинувачує 22-річного українця Данила Б., 25-річного Владислава Т. і 30-річного Євгена Б. у підготовці диверсій на замовлення російської розвідки. Вербувальник сконтактував з ними з окупованого Маріуполя, та підказував технічні деталі роботи у спілкуванні в Telegram.

За висновками слідства, вони відправили дві посилки з автозапчастинами, спорядивши їх GPS-маячками, з Кельна в Україну, щоб розвідати маршрути "Нової пошти". У майбутньому таким чином мали відправити "вибухові" посилки, які мали загорітись або ще на території Німеччини, або вже в Україні та завдати якнайбільше шкоди.

Центральне питання у розслідуванні – чи вони усвідомлено працювати на російські служби і наскільки багато знали.

Владислав на допитах стверджував, що думав, що просто допоміг другу, погодившись відправити посилки з Кельна.

За дослідженням німецьких ЗМІ, ключовою людиною у групі був найстарший Євген і він з дитинства знав згаданого вербувальника з Маріуполя, і так само у Маріуполі до повномасштабної війни перетинався із Владиславом, коли працював у туристичному агентстві.

Знайомі чоловіка, на яких вдалося вийти, кажуть, що не можуть уявити його завербованим РФ агентом після того, що Росія зробила з Маріуполем. Євген опинився у Німеччині навесні 2022 року як біженець, а потім перебрався до Швейцарії, де його після історії з посилками затримали та екстрадували до Німеччини у грудні 2025 року. Данила і Владислава затримали ще навесні 2025 року.

У Литві передали до суду справи п'ятьох осіб щодо "вибухових" посилок у межах міжнародного розслідування, серед них є українці.

ЗМІ ще раніше повідомили, що слідство бачить ознаки причетності спецслужб Росії до цих інцидентів.



