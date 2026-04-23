Зеленський – про можливий візит в Україну посланців Трампа: "Я думаю, вони приїдуть"

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання щодо можливості візиту посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України найближчим часом.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

У відповідь на питання, чи є можливим візит посланців президента США до України найближчим часом, Зеленський запевнив, що розмови телефоном з американською перемовною групою продовжуються.

"Ми їх очікуємо, я думаю, що вони приїдуть", – сказав Зеленський.

Президент визнав, що наразі для США війна в Ірані – питання номер один. Водночас він зауважив, що Україна також є серед пріоритетних тем.

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що американська делегація на чолі з Віткоффом та зятем Дональда Трампа може відвідати Київ після 12 квітня.

Зеленський казав, що українська сторона знайде можливу дату візиту до Києва посланців президента США після Великодніх свят.