Зеленский – о возможном визите в Украину представителей Трампа: "Я думаю, они приедут"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о возможном визите представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину в ближайшее время.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, пишет "Европейская правда".

В ответ на вопрос, возможен ли визит представителей президента США в Украину в ближайшее время, Зеленский заверил, что телефонные переговоры с американской переговорной группой продолжаются.

"Мы их ожидаем, я думаю, что они приедут", – сказал Зеленский.

Президент признал, что сейчас для США война в Иране – вопрос номер один. В то же время он отметил, что Украина также входит в число приоритетных тем.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что американская делегация во главе с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа может посетить Киев после 12 апреля.

Зеленский сказал, что украинская сторона определит возможную дату визита в Киев представителей президента США после пасхальных праздников.