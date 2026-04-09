Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера до Києва: після Великодня знайдемо дату

Українська сторона знайде можливу дату візиту до Києва посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після Великодніх свят.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді президент Володимир Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує на візит американської делегації до Києва після Великодня.

"Після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату, і напевно вони приїдуть. Наскільки знаю з медіа – субота, неділя, у них перемовини щодо Ірану. Подивимося", – сказав Зеленський.

Буданов говорив, що американська делегація на чолі з посланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером може відвідати Київ після 12 квітня.

Перед тим стало відомо, що Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.