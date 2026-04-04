Буданов очікує на американську делегацію у Києві після Великодня

Очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg, передає "Європейська правда".

Буданов зазначив, що американська делегація на чолі із посланником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером може відвідати Київ після 12 квітня.

За його словами, до складу делегації може увійти також сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем – саме їх очікують. Хто ще буде там – подивимося", – зазначив Буданов.

Також Буданов зазначив, що Україна може отримати більш вагомі гарантії безпеки після візиту американської делегації.

"Ми давно визначили, чого хочемо. Гадаю, це буде реалізовано незабаром. Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми, безперечно, досягли прогресу – ми вже рухаємося вперед", – акцентував очільник ОП.

Окремо він також додав, що Україна отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною в Іран.

Напередодні писали, що український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.

Також, за його словами, найближчими днями Україна впише в розроблений документ про гарантії безпеки від США відповіді на ті питання, які є щодо цих гарантій.