У Польщі розслідують кібератаку на Варшавський університет

У Польщі правоохоронці розслідують кібератаку на Варшавський університет, унаслідок якої дані співробітників і студентів опинилися в даркнеті.

Про це повідомили в Центральному бюро з боротьби з кіберзлочинністю, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у ніч проти 16 квітня, коли у даркнеті було опубліковано приблизно 200 тисяч файлів, отриманих у результаті кібератаки на Варшавський університет.

Речник Центрального бюро з боротьби з кіберзлочинністю комісар Марчин Загурський заявив, що для того, аби скоїти кібератаку було використано спеціалізоване програмне забезпечення.

"На відміну від типових атак такого типу, отримані дані не були зашифровані, і університет як і раніше мав до них доступ та міг ними користуватися. Зловмисники також не зверталися до університету з фінансовими вимогами в обмін на відмову від публікації даних", – сказав він.

Університет підтвердив, що приблизно 32 800 файлів могли містити персональні дані, зокрема співробітників, студентів та абітурієнтів. Також зазначили, що дані, ймовірно, були скопійовані в період з січня по лютий.

Як зазначається, неуповноважена особа увійшла в систему, використовуючи дійсні облікові дані, які раніше були скомпрометовані – найімовірніше, внаслідок зараження пристрою користувача шкідливим програмним забезпеченням.

