У Швеції розповіли про спробу проросійської кібергрупи атакувати теплоелектростанцію

В уряді Швеції заявили, що навесні 2025 року теплоелектростанція на заході країни зазнала атаки проросійської кібергрупи, яку вдалося відбити.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, передає SVT.

В уряді запевнили, що спроба нападу була невдалою через ефективний захист станції.

"Проросійська група хакерів намагалася порушити роботу об'єкта у Швеції. Спроба не вдалася. На щастя, серйозних наслідків не було завдяки вбудованому механізму захисту", – заявив міністр.

За словами Боліна, справою займалася поліція безпеки. Правоохоронці встановили, що особа, яка стоїть за цієї атакою, нібито має зв’язки з російською розвідкою та службами безпеки.

Шведський міністр зазначив, що Польща, Норвегія та Данія також постраждали від подібних інцидентів.

"Проросійські угруповання, які раніше здійснювали атаки типу "перевантаження", намагаються здійснити руйнівні кібератаки на підприємства в Європі", – заявив міністр, додавши, що ціллю зловмисників є операційні системи об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

15 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводив термінову нараду, присвячену кібератакам на польську енергетичну інфраструктуру.

Після цього Туск заявив, що деякі ознаки вказують на причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру Польщі – проте твердих доказів немає.

У Польщі також розпочали розслідування справи про хакерську атаку на теплову електростанцію в Руціані-Ніді.